Maturità, tutto pronto: mercoledì al via l'esame di 4.373 studenti

Sono 4.373 gli studenti agrigentini che mercoledì, alle 8,30, cominceranno l'esame di maturità. Un esame diverso visto l'emergernza sanitaria determinata dal Coronavirus. Un esame di Stato che prevede - sostituendo le classiche prove - un colloquio orale di circa 60 minuti.

I candidati dovranno dichiarare l'assenza di sintomi e di non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. Dovrà presentarsi 15 minuti prima dell'orario di convocazione e dovrà lasciare immediatamente dopo l'edificio scolastico dove ha svolto la sua prova. Sia il candidato, che l'eventuale accompagnatore, devono indossare - per tutto il tempo della permanenza all'interno della scuola - una mascherina chirurgica.

Durante il colloquio, qualora lo studente lo ritenesse necessario, potrà abbassare la mascherina, ma dovrà stare ad almeno due metri di distanza dalla commissione d'esame. I candidati esterni - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - sono complessivamente 598 e dovranno sostenere l'esame di idoneità a partire dal 10 luglio. I promossi accederanno all'esame di Stato previsto a settembre. Sono 119 le commissioni d'esame, già costituite, che lunedì si riuniranno in seduta plenaria.