"Nuovi eroi": la storia dell'ispettore Maria Rosa Volpe su Rai3

C'è anche la storia dell'ispettore superiore Maria Rosa Volpe, responsabile dell'ufficio Minori della Questura di Agrigento, nella programmazione della prossima settimana di "Nuovi Eroi". Si tratta di un format originale - prodotto con la preziosa collaborazione del Quirinale - che racconta le storie di cittadini e cittadine insigniti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Cittadini insegniti in quanto rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità.

Nelle puntate in onda, da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, verranno raccontate - da Veronica Pivetti - 5 nuove storie di eroi del nostro tempo. La puntata dedicata alla poliziotta - in servizio alla divisione Anticrimine della Questura - Maria Rosa Volpe andrà in onda, alle 20,20 di lunedì 3 febbraio, su Rai 3.

Maria Rosa Volpe è una poliziotta che da sempre si dedica ai minori. Ad Agrigento, dal 1996, è responsabile dell'ufficio Minori della Questura di Agrigento e, più recentemente, si occupa anche dei piccoli che arrivano sui barconi attraverso il Mediterraneo. Con sensibilità e professionalità l'ispettrice affronta l'emergenza continua, accogliendo e assistendo i minori senza famiglia.