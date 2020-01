Caso Mare Jonio, Patronaggio: "Nessun finanziere è stato indagato"

"Nessun appartenente alla Guardia di finanza è indagato per il caso della Mare Jonio. La Guardia di finanza ha sempre operato nel contrasto all'immigrazione clandestina con impegno e dedizione pur in un quadro normativo non sempre chiaro e in un contesto sociale caratterizzato da forti tensioni". Lo ha scritto il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio cercando di fare chiarezza e di ripristinare la verità.

Nelle ultime ore, infatti, sono circolate - a livello nazionale - notizie secondo le quali la Procura starebbe indagando sui finanzieri. Indiscrezioni che il procuratore capo Luigi Patronaggio smentisce categoricamente.