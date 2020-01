Passeggiata archeologica devastata dal maltempo, il Parco corre ai ripari

A metà mese, il maltempo - piogge intense e forti raffiche di vento - ha fatto drasticamente finire al suolo un grosso albero di pino. L'arbusto ha devastato il muro e il marciapiede di via Passeggiata archeologica, nel cuore della Valle dei Templi. Una Fiat Punto di passaggio venne colpita e soltanto per un miracolo non si registrò una tragedia. Allora, intervennero i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i vigili del fuoco.

Per recuperare l'area che è stata pesantemente manomessa, il Parco archeologico Valle dei Templi ha avviato delle interlocuzioni con palazzo dei Giganti e con l'Anas. Alla vigilia di Natale, il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, ha assunto l'incarico di responsabile unico del procedimento. I lavori di recupero di quel pezzo di via Passeggiata archeologica - sistemazione del marciapiede, del muro di sostegno e dell'intera area - sono stati già aggiudicati alla ditta Cosefa Costruzioni che ha offerto un ribasso del 4,70 per cento, aggiudicandosi gli interventi per 24.781 euro. La somma complessivamente impestata è stata invece di 30.233 euro.