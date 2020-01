Marcia contro l'isolamento, l'appello: "Nessuno deve mancare, riprendiamoci quello che ci appartiene"

"Non possiamo mancare, questo è un momento storico in cui Agrigento deve far sentire la sua voce, che non è una voce solo di protesta, non può essere solo una voce di indignazione, deve essere una voce di dignità dei cittadini che vogliono tornare ad essere protagonisti della loro vita. Forza Agrigento, riprendiamoci quello che appartiente perchè abbiamo la terra più bella ma viviamo nella terra più disastrata d'Italia". Questo è l'appello che don Mario Sorce, direttore della pastorale sociale della Curia, ha lanciato - dalla redazione di AgrigentoNotizie - agli agrigentini per partecipare alla marcia contro l'isolamento. Marcia che si terrà sabato, 25 gennaio.

Alla mobilitazione indetta dal Cartello sociale, coordinato dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e Curia arcivescovile di Agrigento, hanno aderito 42 Comuni agrigentini. Per ragioni logistiche, solo Lampedusa e Linosa saranno assenti al corteo che dalla rotonda Giunone si muoverà verso la rotonda degli Scrittori per chiedere ai governi, centrale e regionale, risposte concrete sullo stato precario della rete stradale del territorio.

Accanto a don Mario Sorce, in redazione ad AgrigentoNotizie, anche i sindacalisti Emanuele Piraneo della Cisl, Gero Acquisto della Uil ed Alfonso Buscemi della Cgil. "E' una grande opportunità che abbiamo. Tutti e insieme - ha detto Emanuele Piraneo - dobbiamo essere presenti. Nessuno può dire non mi interessa". "Hanno già dato conferma 30 sindaci che hanno organizzato, assieme alle parrocchie e alle organizzazioni sindacali di riferimento, dei pullman - ha spiegato Gero Acquisto - . Sarà una manifestazione che lascerà il segno". "Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto come Cartello sociale. Da tanti anni nessuno si era mai ribellato all'inerzia dei governi - ha spiegato Alfonso Buscemi - . Siamo soddisfatti perché un membro del Governo è venuto in Prefettura a confrontarsi con noi".