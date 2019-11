Congegno elettronico per barare sui gas di scarico dei mezzi pesanti: scoperti 15 casi

Non un caso isolato. Il trend sembra essere decisamente rilevante. Sono sempre di più i camionisti che vengono scoperti dopo aver manomesso l'impianto antinquinamento con l'illecita installazione di un dispositivo elettronico di emulazione che consente al proprietario del veicolo di eludere la normativa europea, risparmiando sul costo dell'additivo Adblue che è idoneo a limitare al massimo le emissioni di biossido d'azoto dei motori diesel. La polizia Stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore Andrea Morreale, nell'ultimo mese di controlli, ha scoperto 15 casi. E tutti, naturalmente, sono stati sanzionati.

I mezzi pesanti, all'apparenza, rispettano la normativa vigente, ma di fatto invece viene elusa con una centralina elettronica abusivamente collocata sul mezzo. Con questa centralina viene inibito il funzionamento di miscelazione dell'additivo Adblue che è obbligatorio. I mezzi pesanti quindi emettono gas di scarico che sono ben oltre la soglia consentita a livello europeo.

Diversi i congegni ritrovati e sequestrati. Ma tutti utilizzati per lo stesso motivo. I conducenti - 15 appunto nell'ultimo mese - sono stati sanzionati per "alterazione delle caratteristiche tecniche costruttive del veicolo", per "emissioni inquinanti non conformi" e per "inefficienza del dispositivo diagnostico di bordo del veicolo". Il totale delle contravvenzioni elevate è stato, dunque, di 600 euro a testa.

I poliziotti della Stradale hanno, in tutti i casi, anche ritirato la carta di circolazione del mezzo pesante che per poter nuovamente circolare dovrà essere sottoposto a revisione alla Motorizzazione civile, dopo il ripristino - naturalmente - della regolarità dell'impianto antinquinamento.