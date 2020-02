"Maniaco" degli specchietti all'opera: danneggiate 4 auto, pure quella del parroco

Il “maniaco” degli specchietti è stato identificato. Verrà adesso denunciato, alla Procura della Repubblica, per danneggiamento aggravato. E’ un cinquantenne di Agrigento l’autore del raid che, nella tarda serata di domenica, ha mandato in frantumi gli specchietti di quattro autovetture posteggiate in via Duomo, nel “cuore” della città dei Templi.

Fra le utilitarie prese di mira anche quella di un parroco. Il cinquantenne, a quanto pare, ha raggiunto, colpito e devastato gli specchietti delle quattro auto che erano posteggiate, l’una a poca distanza dall’altra, lungo la stessa via. Ma qualcuno non s’è girato dall’altra parte, fingendo di non vedere e di non capire. E’ stato lanciato l’Sos e in via Duomo si è precipitata una pattuglia della sezione Volanti. Gli agenti, nel giro di pochissimi minuti, sono riusciti a chiudere il cerchio: a ricostruire cosa effettivamente era accaduto e chi era l’autore di quella raffica di danneggiamenti. Il presunto “maniaco” degli specchietti retrovisori è stato, dunque, identificato e, ieri, appariva scontata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento.