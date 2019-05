Pulizia e decespugliamento della villetta davanti allo stadio, l'iniziativa del movimento "Mani libere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lo scrivente Giuseppe DI ROSA coordinatore del Movimento Civico “Mani Libere”, fa presente alla S.V. che nella giornata di SABATO 1 Giugno P.V., sarebbe intenzione dei soci del movimento, organizzare una giornata di Pulizie Straordinarie e Manutenzione del verde pubblico, presso la villetta adiacente lo stadio “Esseneto” con relativa pulizia e ristrutturazione della Fontana ivi insistente.

E' nelle nostre intenzioni effettuare oltre alle normali pulizie e decespugliamento, la manutenzione e potatura degli alberi del luogo, tale attività sarà regolarmente seguita da un agronomo di nostra fiducia e da personale con esperienza nel settore, naturalmente, coadiuvati da vari cittadini che vorranno partecipare alla manifestazione di volontariato che è pubblicizzata sui social e sulla stampa locale.

Tale attività si svolgerà nella giornata di Sabato 1 Giugno dalle ore 8,30 alle ore 13,30 circa, si elenca di seguito il dettaglio delle attività che vorremmo effettuare :

• pulizia slargo compreso tra le aiuole della villetta adiacente lo stadio;

• pulizia e decespugliamento aiuole;

• pulizia pitturazione e sistemazione fontana;

• pulizia, decespugliamento e potatura siepi aiuole lato pizza stadio;

Si chiede alla S.V. di volere disporre per quella giornata, una autobotte per ripulire e riempire la vasca prima e dopo la pulizia e pitturazione con materiale idoneo, ed un servizio per la raccolta degli sfalci e delle potature che saranno effettuate.

Si rimane in attesa di vostre notizie in merito e si porgono cordiali saluti