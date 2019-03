Mandorlo in Fiore, c'è l' "ok" definitivo: la sfilata passa dalla via Atenea

La notizia era nell'aria, ma la conferma reale è arrivata solo pochi minuti fa: il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica ha dato il proprio "via libera" alla possibilità che la sfilata conclusiva del Mandorlo in fiore passi dalla via Atena. una conclusione che è arrivata al termine di una seduta molto "difficile", con il Parco Archeologico che avrebbe manifestato più volte la propria contrarietà alla possibilità del passaggio lungo la via "maestra" della sfialata conclusiva, temendo appunto problematiche di sicurezza che adesso si cercherà di eliminare verosimilmente con specifiche attività di presidio.

A "scaricare" il Parco era stato ieri il sindaco Lillo Firetto il quale, probabilmente incalzato dalle polemiche furibonde di questi giorni aveva deciso di manifestare la propria contrarietà al cambiamento di percorso.

Quindi, i "patrimoni" percorreranno la via Atenea, mentre, invece, diversa sarà la sfilata dei carretti siciliani, che verosimilmente faranno il percorso più breve che partirà da piazza Vittorio Emanuele.