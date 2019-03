Show finale del Mandorlo, solo 10 mila persone nella Valle: ecco come accedere

Sarà uno spettacolo a numero chiuso. Allo show finale del festival internazionale del Mandorlo in fiore, quello che si tiene dinanzi al tempio della Concordia, potranno assistere - una decisione presa per motivi di sicurezza - un massimo di 10 mila persone. Per accedere nell'area archeologica bisogna prenotare il biglietto di ingresso gratuito sul sito Coopculture. Ci sono 3 possibilità per venirne in possesso, dopo averlo selezionato è possibile richiedere la stampa e il biglietto a casa o caricalo sul cellulare e recarsi direttamente verso l’ingresso del Tempio di Ercole. Terza possibilità offerta è quella di selezionare il ritiro in cassa, e poi recarsi presso la biglietteria di Porta V con il codice di prenotazione e ritirare il biglietto.

Se si è scelto di prenotare tramite call center, è possibile ritirare il biglietto presso la biglietteria di Porta V mostrando il codice di prenotazione. Se non si è ancora prenotato il biglietto, ma già la disponibilità è limitata, sarà possibile ritirarlo il giorno stesso dell’evento fino ad esaurimento presso la biglietteria di Porta V.

Consigli utili del Parco archeologico

I varchi di accesso per lo spettacolo finale del Mandorlo in fiore sono solamente Porta V ed Ercole. Per evitare le file e accedere direttamente, si consiglia di ritirare il biglietto, nel giorno antecedente all’evento. L’ingresso ordinario alla Valle dei Templi, è possibile dalle 8.30 alle 12, mentre per l’evento conclusivo è possibile accedere dalle 14 dagli ingressi di Ercole e Porta V.