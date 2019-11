Edizione 2020 del Mandorlo in fiore, il Parco è a "caccia" di sponsor

Si pensa già – anzi, si lavora già concretamente – alla settantacinquesima edizione, quella del 2020, del Mandorlo in fiore che si terrà, questo è certo, dal primo al nove marzo. Lo sta facendo il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi che ha avviato una procedura selettiva, concorrenziale, per trovare sponsor per l’evento.

Il Parco – che, per l’ennesima volta, si occuperà dell’organizzazione della kermesse – “ha organizzato eventi importanti e di grande impatto per il pubblico, permettendo ai turisti e al contesto del territorio di godere dei momenti culturali, favorendo i flussi turistici e l’aspetto economico della città – ha scritto il dirigente Carmelo Bennardo – . Si ritiene opportuno procedere all’attivazione di una procedura selettiva concorrenziale mediante la quale ricercare soggetti che, in veste di sponsor, intendano concludere contratti di sponsorizzazione con il Parco della Valle dei Templi”. L’avviso pubblico per trovare sponsor è stato diramato. Quando le “offerte” arriveranno non resterà da fare altro che vagliarle. E’ stato lo stesso Parco, di cui è direttore Roberto Sciarratta, naturalmente, a specificare che gli eventi dell’edizione 2020 del Mandorlo in fiore avranno rilevanza.