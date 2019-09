Servono medici in Urologia, l'Asp corre ai ripari e avvia selezione

Servono medici per Urologia. L'Asp 1 di Agrigento prova a correre ai ripari, diramando un avviso pubblico, per fare una nuova selezione e comporre una graduatoria. “L’azienda ha provveduto a pubblicare, più volte, appositi avvisi straordinari per reperire personale medico a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili nella disciplina di Urologia – hanno scritto dall’azienda sanitaria provinciale - . Dopo la presentazione delle istanze sono state formulate le relative graduatorie di merito. Ma le graduatorie sono state interamente utilizzate e non è possibile reperire sufficienti disponibilità per poter fronteggiare le criticità legate alla carenza di personale medico in questa disciplina” – ammettono dall’Asp - .

Fra l’altro, di recente, ci sono state anche le dimissioni di due dirigenti medici “che hanno reso insostenibile la prosecuzione di una adeguata assistenza ai degenti – spiegano dalla stessa azienda sanitaria provinciale -, la copertura dei turni operatori e di reperibilità, la prosecuzione dell’attività ambulatoriale e di consulenza, oltre che la possibilità, per chi è in servizio, di poter usufruire delle ferie”. Ecco, dunque, che per reperire nuovi medici è stato diramato un nuovo avviso pubblico.