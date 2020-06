Impianto senza luce, ecco tutti i Comuni che resteranno a secco

Mancherà la luce - l'interruzione era stata programmata da e-distribuzione dalle 9 alle 16,50 - all'impianto di sollevamento della Diga Castello, nell'omonima contrada, di Bivona. Uno stop che provocherà un mancato arrivo all'impianto di potabilizzazione di Santo Stefano Quisquina. Di conseguenza si potrà verificare una riduzione di portata ai Comuni serviti dall’acquedotto Voltano e precisamente: Agrigento (zona industriale, San Michele, Fontanelle, serbatoio Madonna delle Rocche); Aragona; Comitini; Favara; utenze Voltano. Lo ha reso noto la gestione commissariale del servizio idrico integrato Ati Ag9.

Per lo stesso motivo, considerato che gli acquedotti Voltano e Tre Sorgenti sono idraulicamente interconnessi, si potrà verificare - è stato reso noto - una riduzione della fornitura idrica anche nei comuni serviti dall’acquedotto Tre Sorgenti e cioè: Castrofilippo; Grotte; Naro; Racalmuto.

La turnazione idrica prevista per i giorni 23 e 24 potrebbe, dunque, subire limitazioni e/o slittamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stamani, intanto, è stata accertata la mancata fornitura idrica in arrivo al serbato Sant’Anna, nel Comune di Caltabellotta. Non essendo stato accumulato un volume di acqua sufficiente, la distribuzione idrica prevista per oggi nella frazione di Sant’Anna non verrà effettuata. La distribuzione tornerà regolare non appena Siciliacque avrà ripristinato la normale fornitura idrica al serbatoio.