La tempesta tiene in ostaggio la provincia, è allerta "arancione": ecco dove resteranno chiuse le scuole

Sarà allerta "arancione" per il secondo giorno consecutivo. Il maltempo non lascia l'isola e, dunque, neanche l'Agrigentino. La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo stato di pre-allarme: sono previsti ancora, almeno fino alle 24 di domani, venti di burrasca, forti piogge e temporali.

Scuole chiuse - questo è certo - a Palma di Montechiaro. Il sindaco Stefano Castellino ha già firmato l'ordinanza che impone un nuovo - per il secondo giorno consecutivo - stop alle lezioni. Disposta anche la chiusura del cimitero. Niente lezioni anche a Ribera, Sciacca, Menfi, Bivona, Cattolica Eraclea, Calamonaci, Aragona e Canicattì.

Tornano ad aprire, invece, i cancelli e i portoni degli edifici scolastici di Agrigento. Lo ha deciso il sindaco Lillo Firetto. Il maltempo, stando a quanto l'amministratore ha accertato, dovrebbe concentrarsi sulla città dei Templi dalle ore 18 alle 24 circa. Riaprono anche - su disposizione del sindaco Vincenzo Giambrone - le scuole di Cammarata.

Resteranno aperte, invece, le scuole - su disposizione del sindaco Gianni Picone - a Campobello di Licata. Sempre aperti gli istituti scolastici, ma con divieto di attività all'esterno degli edifici, a Grotte.

"In presenza di condizioni strutturali inadeguate dei corsi d'acqua e delle reti fognarie e in caso di beni ubicati in prossimità o all'interno di zone vocate al dissesto idrogeologico e idraulico, - scrivono dalla Protezione civile regionale - le criticità possono manifestarsi in maniera più gravosa a prescindere dai

quantitativi previsti e/o reali di pioggia".