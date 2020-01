Giornalista morta per malaria, la Procura dispone l'autopsia

Il pubblico ministero Elenia Manno ha disposto l'autopsia sul corpo di Loredana Guida, la giornalista e insegnante morta a causa di una malaria non diagnostica in tempo. La 44enne è spirata dopo una settimana di ricovero, in condizioni drammatiche, in Rianimazione.

Il procuratore capo Luigi Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Vella, che coordinano l'attività inquirente e hanno delegato i carabinieri della sezione Pg per interrogare i familiari, hanno disposto gli accertamenti sulla salma da svolgersi alla presenza di un infettivologo. I familiari di Loredana Guida, assistiti dall'avvocato Daniela Posante, ieri, avevano hanno denunciato ritardi e negligenze nell'operato dei medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Il fascicolo d'inchiesta aperto, a carico di ignoti, è per omicidio colposo.

La giornalista, giorno 15 era andata al pronto soccorso a causa della febbre alta ed ha comunicato - per come riferito dai familiari e per come è stato confermato dall'Asp di Agrigento - d'essere tornata da una vacanza in Nigeria. Una informazione che non avrebbe però fatto scattare alcuna successiva indagine diagnostica specifica. La 44enne, firmando le dimissioni, è tornata a casa, ma 5 giorni dopo è entrata in coma ed è stata nuovamente portata, in codice "rosso", al pronto soccorso.

In queste ore, la sezione Pg dei carabinieri sta procedendo all'acquisizione delle cartelle cliniche di Loredana Guida all'ospedale "San Giovanni di Dio".