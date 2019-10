Concorso prosa in ricordo di Livatino, l'Anm: "Servirà ad avvicinare i giovani"

Il presidente dell’associazione nazionale magistrati di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha annunciato l’istituzione di un concorso di prosa in ricordo del giudice Rosario Livatino, assassinato dalla mafia il 21 settembre del 1990 mentre andava in tribunale con la sua auto, che coinvolgerà gli studenti delle scuole.

“L’opera ritenuta più convincente dalla commissione - ha spiegato - Miceli -, di cui faranno parte anche alcuni magistrati, sarà premiata in occasione delle celebrazioni per il trentesimo anniversario dell’omicidio di Rosario Livatino. Con questa iniziativa vogliamo coinvolgere i giovani ed avvicinarli alle istituzioni giudiziarie trasmettendo loro un messaggio di speranza per le nuove generazioni”.