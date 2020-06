"Correte, stanno scannando delle pecore”: bloccati e denunciati 2 fratelli

"Correte, stanno scannando delle pecore”. Questa, grosso modo, la segnalazione che, ieri a metà mattinata, è stata raccolta dalla sala operativa della polizia di Agrigento. Gli agenti della sezione Volanti si sono precipitati in via Giardinello, nel boschetto sotto la cattedrale di San Gerlando. E all’opera hanno effettivamente trovato due fratelli nigeriani, di 36 e 25 anni, in regola con il permesso di soggiorno, che stavano macellando un montone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due – a quanto pare – avevano regolarmente comprato l’animale e per dividerselo erano intenti, all’interno dell’area boschiva, a tagliarlo a pezzi. Ma quella macellazione non è passata inosservata. I poliziotti delle Volanti hanno fatto intervenire anche i funzionari dell’Asp di Agrigento. E’ stato ricostruito, con precisione, quanto effettivamente stava accadendo e alla fine i due fratelli nigeriani sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica della città dei Templi. L’ipotesi di reato è, appunto, macellazione abusiva. A nulla sono, naturalmente, valsi i tentativi di spiegazione e giustificazione da parte dei due.