Giornalista morta per malaria, 7 avvisi di garanzia per medici e infermieri

Sette informazioni di garanzia - per medici e infermieri dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento - sono stati emessi dal pm Elenia Manno che è il titolare dell'inchiesta aperta - per l'ipotesi di reato di omicidio colposo - dopo la morte, nella notte fra lunedì e martedì, della giornalista-insegnante Loredana Guida di 44 anno. Gli avvisi di garanzia sono, al momento, in corso di notifica.

Gli indagati adesso potranno nominare il proprio consulente di fiducia per prendere parte all'irripetibile esame autoptico. All'autopsia, per volontà del procuratore capo Luigi Patronaggio e dell'aggiunto Salvatore Vella, parteciperà anche un infettivologo. Perché da malaria terzana maligna, lo stesso ceppo che uccise negli anni Sessanta il ciclista Fausto Coppi, Loredana Guida è risultata essere affetta. In merito, l'Asp ha ufficialmente reso noto: "Giorno 21 veniva ipotizzata la diagnosi di 'malaria', confermata da un test immunocromatografico eseguito lo stesso giorno e validata dall’istituto di Microbiologia dell’università di Palermo come 'malaria da plasmodium falciparum'".

L'autopsia - affidata ai medici Cinque e Abbita - è stata fissata per lunedì.

Loredana Guida era stata in vacanza a Lagos, in Nigeria. Ha iniziato a star male subito dopo il suo rientro. Aveva inappetenza e febbre alta. Giorno 15, temendo qualcosa di serio, è andata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove è stata per 9 ore e dove è stata sottoposta ad esami del sangue di routine e ad una radiografia. L'attesa della 44enne si è conclusa con la decisione di Loredana di apporre la firma sul foglio di dimissioni. E' tornata a casa dove cinque giorni dopo è entrata in coma. Col 118 è stata riportata, questa volta era in codice "rosso", al pronto soccorso di contrada Consolida dove è stata ricoverata a Rianimazione. Era il 20 gennaio.

Lunedì 27, anche la Prefettura di Agrigento - con in testa il prefetto Dario Caputo - si è mobilitata chiedendo l'intervento degli specialisti dell'istituto nazionale per malattie infettive "Spallanzani" di Roma.

Dopo la tragedia, i familiari di Loredana Guida - rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Posante - hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica. La Procura ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per omicidio colposo.