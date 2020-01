Giornalista morta per malaria, 7 avvisi di garanzia per medici e infermieri

Sette informazioni di garanzia - per medici e infermieri dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento e per il medico di famiglia - sono stati emessi dal pm Elenia Manno che è il titolare dell'inchiesta aperta, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, dopo la morte, nella notte fra lunedì e martedì, della giornalista-insegnante Loredana Guida di 44 anno. Gli avvisi di garanzia sono, al momento, in corso di notifica.

L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto e arriva dopo l'audizione dei familiari della giornalista che, quali persone offese, hanno ricostruito l'intera catena di medici che ha seguito il caso. Gli indagati adesso potranno nominare, così come i familiari di Loredana, il proprio consulente tecnico di fiducia per prendere parte all'irripetibile esame autoptico. All'autopsia non parteciperà anche l'infettivologo.

Loredana Guida è risultata essere affetta da malaria terzana maligna, lo stesso ceppo che uccise negli anni Sessanta il ciclista Fausto Coppi. In merito, l'Asp ha ufficialmente reso noto: "Giorno 21 veniva ipotizzata la diagnosi di 'malaria', confermata da un test immunocromatografico eseguito lo stesso giorno e validata dall’istituto di Microbiologia dell’università di Palermo come 'malaria da plasmodium falciparum'".

L'autposia - che è affidata al medico legale Sergio Cinque di Palermo e Giuseppe Abbita, primario emerito in Medicina interna, - è stata fissata per lunedì. L'esame autoptico dovrà chiarire la causa del decesso di Loredana Guida e quant'altro utile, nei limiti delle competenze tecniche, per la ricostruzione dei fatti.

Loredana Guida era stata in vacanza a Lagos, in Nigeria. Ha iniziato a star male subito dopo il suo rientro. Aveva inappetenza e febbre alta. Giorno 15, temendo qualcosa di serio, è andata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove è stata per 9 ore e dove è stata sottoposta ad esami del sangue di routine e ad una radiografia. L'attesa della 44enne si è conclusa con la decisione di Loredana di apporre la firma sul foglio di dimissioni. E' tornata a casa dove cinque giorni dopo è entrata in coma. Col 118 è stata riportata, questa volta era in codice "rosso", al pronto soccorso di contrada Consolida dove è stata ricoverata a Rianimazione. Era il 20 gennaio.

Lunedì 27, anche la Prefettura di Agrigento - con in testa il prefetto Dario Caputo - si è mobilitata chiedendo l'intervento degli specialisti dell'istituto nazionale per malattie infettive "Spallanzani" di Roma. Ma per Loredana non c'è stato nulla da fare e durante la notte il suo cuore ha smesso di battere.

Dopo la tragedia, i familiari di Loredana Guida - rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Posante - hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica. La Procura ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per omicidio colposo.