Litiga con la mamma e minaccia di fare esplodere la casa

Litiga con la madre e minaccia di fare esplodere la casa. E’ accaduto ieri, a fine mattinata, nei pressi di via Gioeni: nel centro storico di Agrigento. A sentire le urla prima e quella, chiarissima, minaccia dopo, sono stati alcuni vicini di casa. Agrigentini che spaventati si sono rivolti subito alla centrale operativa delle forze dell’ordine. Dal numero unico d’emergenza, l’Sos è stato smistato ai poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Agenti che, con più pattuglie, si sono immediatamente precipitati sul posto. Era mezzogiorno e mezzo circa. Sentendo le sirene e accorgendosi dell’arrivo della polizia di Stato, il giovane agrigentino – si tratta di un minorenne – si è subito dileguato. La madre, seppur scossa per l’accaduto, non è rimasta affatto ferita. E’ stata, del resto, una discussione molto concitata – una vera e propria lite – ma non seguita da violenze fisiche. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno cercato il minorenne, ieri, semplicemente per tentare la strada del dialogo.