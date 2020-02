Ex marito vuole rientrare in casa ma trova la porta sbarrata: scoppia il caos

Quando l’amore finisce, inizia – anche se non si può sempre generalizzare - il tempo delle ripicche e delle sfuriate. Quando una relazione giunge al capolinea, le liti fra chi ha convissuto, anche per anni, sono spesso all’ordine del giorno. E talvolta devono intervenire anche le forze dell’ordine. E’ accaduto, grosso modo, questo - in centro storico ad Agrigento - fra due ex coniugi. Lui voleva, anzi pretendeva, di entrare in casa. Lei non voleva saperne di lasciargli libero accesso. Le urla, da una parte e dall’altra, hanno richiamato l’attenzione dei residenti del quartiere.

Nessuno s’è messo in mezzo, ma qualcuno – temendo il peggio, temendo che da un momento all’altro uno dei due potesse farsi male, - ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Una “gazzella”, come sempre avviene in casi di questo genere, è accorsa senza perdere un solo attimo. L’arrivo dei militari dell’Arma ha, di fatto, riportato la pace nel quartiere. L'alterco, fra i componenti dell’ormai ex coppia, è continuato anche davanti ai militari. Ognuno ha cercato di farsi ragione. I carabinieri sono riusciti a ridimensionare quel momento di caos e hanno invitato entrambi a un comportamento meno isterico.