Il Lions donerà un ventilatore polmonare al "San Giovanni di Dio"

Il Lions donerà un ventilatore polmonare all'ospedale "San Giovanni di Dio". Lo ha annunciato - durante un incontro con il direttore generale dell'Asp, Alessandro Mazzara, e il direttore sanitario Gaetano Mancuso - il governatore del distretto 108Yb Sicilia del Lions club international, Angelo Collura. Ieri, per celebrare i “103 anni” della fondazione dell’associazione internazionale, nata a giugno del 1917 negli Stati Uniti, è stato fatto un webinar con autorità lionistiche nazionali e internazionali. Ma in questi giorni non si è fermata l’attività di solidarietà nei territori.

“La nostra attività non si è fermata un attimo – ha dichiarato il governatore Collura – le tecnologie ci hanno permesso di proseguire le riunioni e molte delle attività che facevamo in presenza. Poi rispettando le regole di distanziamento abbiamo voluto essere presenti in tutto il territorio nazionale con azioni mirate a garantire assistenza a famiglie bisognose, appoggio alla Protezione civile e alle strutture sanitarie. Questa ultima donazione di un ventilatore all’Asp di Agrigento è stata molto apprezzata e di questo non possiamo che essere contenti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri, il governatore Collura ha presieduto il momento celebrativo alla presenze delle autorità internazionali Giuseppe Grimaldi e Domenico Messina, del presidente del multidistretto Luigi Taricone, del direttore Elena Appiani, del governatore eletto Mariella Sciammetta, del primo vice governatore Franco Cirillo e del secondo vice governatore Maurizio Gibilaro.