Spaccio di "erba" ed evasione, in tre incappano nei controlli anti-Coronavirus: arrestati

Trovato con 10 dosi di marijuana e sottoposto agli arresti domiciliari. Pizzicati per strada dopo essere evasi e, adesso, su disposizione del tribunale di Sorveglianza, portati in carcere. Sono tre gli arresti eseguiti nelle ultime ore dai carabinieri.

Il desiderio di farsi una passeggiata e di prendere una boccata d’aria è stato troppo forte per due licatesi, un 78enne ed un 49enne, che stavano scontando la detenzione domiciliare per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I carabinieri della stazione di Ravanusa li hanno infatti sorpresi, durante un servizio di pattuglia per contrastare la diffusione del Coronavirus e per vigilare sull’applicazione delle misure di contenimento disposte dal Governo, mentre si trovavano fuori dalla loro abitazione. I due non hanno saputo giustificare la loro presenza fuori di casa. Per loro il tribunale di Sorveglianza ha ordinato la custodia in carcere. I due sono stati trasferiti alla casa circondariale di contrada Petrusa ad Agrigento.

Ad Agrigento, un 28enne pregiudicato, sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato controllato a bordo della sua auto in piazzale Giglia a San Leone, in compagnia di un minorenne. Il ragazzo, mostrando segni di nervosismo al controllo, ha convinto i carabinieri della stazione di Villaggio Mosè ad approfondire i controlli. Così, all’ interno del vano portaoggetti della macchina, sono sbucate dieci dosi di marijuana, già confezionate e pronte per essere vendute. In questa occasione l’Autorità Giudiziaria ha aggravato immediatamente la misura nei confronti del giovane, sottoponendolo agli arresti domiciliari.