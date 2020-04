"Ha abbandonato l'auto ormai distrutta per strada", scatta maxi multa da mille euro

E' costato caro ad un cittadino della provincia di Agrigento l'aver abbandonato per strada una vecchia auto ormai quasi ridotta ad un rottame e non averla smaltita seguendo le regole oggi vigenti. Oggi, infatti, dovrà pagare una salata sanzione al Libero consorzio.

I fatti risalgono a qualche anno fa, quando il mezzo fu individuato dagli uomini della Polizia municipale, i quali rilevarono che le condizioni dell'auto erano tali da poterla ritenere un "relitto rifiuto", che sarebbe dovuto essere conferito presso un centro di raccolta autorizzato o attraverso un rivenditore.

Scattò un verbale che però il titolare del mezzo non ha mai pagato. Così è intervenuta l'ex Provincia, che ha competenza per le sanzioni ambientali, che ha oggi firmato un provvedimento ad hoc chiedendo il pagamento di mille euro, con l'ammonizione che, in caso di mancato rispetto di quanto previsto scatterà l'esecuzione forzata.