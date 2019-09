Offerte di lavoro al Libero consorzio: arriva il servizio civile universale

Nuove offerte di lavoro in enti pubblici ed aziende private sono consultabili presso gli Urp del Libero consorzio di Agrigento. Tra queste, un bando per la selezione di 39.646 operatori volontari da impiegare in 3797 progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero. I progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma on line raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 ottobre 2019. I dettagli di questo bando, sono consultabili all'Urp di piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento e negli uffici periferici di Canicattì, Bivona, Sciacca, Cammarata, Licata e Ribera. Telefonicamente, si possono contattare i numeri verdi 800-315555 oppure 800-236837.