Mai più esondazioni: al via i lavori per rimuovere i detriti nell’alveo del fiume Akragas

Il contratto è stato firmato. I lavori di somma urgenza per la rimozione dei detriti nell’alveo del fiume Akragas, dopo il nubifragio del 2 e 3 novembre dello scorso anno, possono prendere il via e potranno garantire il miglioramento della funzionalità idraulica. La sottoscrizione del contratto è stata fatta dal Genio civile di Agrigento, per conto dell’assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione, e l’impresa alla quale gli interventi sono stati direttamente affidati: la ditta San Michele Costruzioni Srl di Favara.

Era già la fine di novembre, praticamente poche settimane dopo il nubifragio che colpì anche l’Agrigentino, quando il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone, si impegnarono a far iniziare i lavori di pulizia di alcuni corsi d’acqua in provincia di Agrigento. Fra questi anche l’intervento sul torrente Sparacia – chiesto, con forza, dal sindaco di Cammarata Vincenzo Giambrone - . Perché proprio a Cammarata, a causa del nubifragio, si consumò la tragedia che uccise marito e moglie, residenti in Germania, venuti in Sicilia per qualche giorno di vacanza.

La pulizia di fiumi e torrenti – rientranti nelle cosiddette opere di manutenzione – adesso arrivano anche ad Agrigento: al fiume Akragas di San Leone per la precisione. La spesa prevista è stata di 275 mila euro. In questo modo si eviterà che accada, con l’arrivo della nuova stagione delle piogge, quanto avvenne all’inizio di novembre del 2018 quando il livello dell’acqua dell’Akragas tracimato riuscì a creare danni anche nelle vicine case. Tante le famiglie che, nottetempo, vennero evacuate e vennero vissuti momenti di grande apprensione e preoccupazione.