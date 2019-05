L'accademia delle Belle arti assegna laurea honoris causa a Bracconeri

Laurea honoris causa in Scenografia al popolare attore Fabrizio Bracconeri, conosciuto per la serie tv "I ragazzi della terza C" e poi al fianco di Rita Dalla Chiesa in tredici edizioni del programma "Forum". A decidere l'attribuzione del riconoscimento è stato Alfredo Prado, direttore dell'accademia delle Belle Arti di Agrigento. Le immagini della consegna della laurea horis causa - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - verranno inserite in un docu-film che Bracconeri sta realizzando come produttore e protagonista. Si tratta di un progetto cinematografico volto a sensibilizzare sulla disabilità.