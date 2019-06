Lascia la casa e spariscono i suoi effetti personali: donna chiama la polizia

Torna a casa, quella che era stata la residenza coniugale, per recuperare, dopo la separazione con il marito, i suoi effetti personali. All’interno di quell’abitazione non trova però più niente di suo. Alla quarantacinquenne di Agrigento non è rimasta altra alternativa che contattare la centrale operativa della polizia di Stato. I poliziotti della sezione Volanti della Questura sono, dunque, accorsi fra Monserrato e Villaseta e non hanno potuto far altro che prendere atto che quanto riferito dalla donna era effettivamente la verità. La donna ha formalizzato una denuncia a carico dell’ormai ex marito.

I poliziotti hanno, inevitabilmente, avviato le indagini per appurare che fine abbiano fatto tutti gli effetti personali della quarantacinquenne agrigentina. Potrebbe anche configurarsi a carico dell’uomo: anche lui agrigentino, ma spetterà appunto agli accertamenti dei poliziotti che sono ancora in corso, l’ipotesi di reato di furto. L’uomo, nel momento in cui l’ormai ex moglie è andata in casa, non era presente. Nessuno ha dunque dato spiegazioni o delucidazioni ai poliziotti. Sembra essere scontato che i poliziotti della sezione Volanti, nelle prossime ore, convocheranno l’agrigentino – anche lui quarantacinquenne – per cercare di fare chiarezza su quanto è accaduto.