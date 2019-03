Ex isola ecologica di Fontanelle, Hamel: "Il deposito sarà spostato altrove"

Il punto di conferimento, o di "travaso" dei rifiuti di via Pancamo a Fontanelle sarà spostato altrove. Dove non arrivarono le proteste dei cittadini, insomma, sembra essere arrivata l'attività della magistratura che, stamattina, ha cautelativamente sequestrato l'area che si trova intorno all'ex isola ecologica, dismessa ormai da tempo e trasformata in un punto in cui le aziende del settore di igiene ambientale trasferiscono i rifiuti dai singoli mezzi agli autocompattatori che poi dovranno trasportare il materiale presso gli impianti di trattamento.

Un'area creata dopo le forti proteste dei residenti di un'altra porzione del quartiere che per lunghi mesi avevano dovuto convivere con le attività di carico e scarico rifiuti e che fin da subito fu contestata apertamente dai cittadini, data la sua vicinanza con un istituto scolastico. La risposta del Comune era sempre stata la stessa, cioè che si trattava di attività che non comportano alcuni inquinamento e che comunque a Fontanelle non vi erano molti posti in cui svolgerla. Questa operazione, tra l'altro, è essenziale per il funzionamento della differenziata, perché consente di accelerare i tempi.

Tutto fino a stamattina. "Abbiamo chiesto chiarezza alle ditte su cosa è stato fatto in quell'area - spiega l'assessore Nello Hamel - soprattutto per quanto riguarda il rifiuto umido, che è soggetto ad alcune specifiche regole rispetto ai materiali inerti. Con la ditta stiamo comunque individuando altre due aree in zone meno popolose, una per il rifiuto organico e l'altra per tutti gli altri materiali, dato che questi possono essere conferiti gomma su gomma e di fatto non è necessaria l'individuazione di un'area apposita per questo scopo. Comprendiamo le proteste ma si tratta di un'attività essenziale per il corretto funzionamento della differenziata. Di certo se la ditta avesse gestito la vicenda in modo diverso oggi avremmo avuto meno disagi per i cittadini".