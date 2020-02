Tempi lunghi per accertare l'invalidità, l'Asp nomina una nuova commissione

Più di cinque mesi d'attesa per essere sottoposti all'esame della commissione per l'accertamento di minorazioni ed nvalidità civile, di handicap, di disabilità, di cecità civile. Oltre cinque mesi d'attesa a causa del numero di domande crescenti e del numero insufficiente di commissioni disponibili a soddisfare la domanda. L'Asp di Agrigento ha deciso - correndo di fatto ai ripari - di rimpolpare la commissione che fino alla fine dell'anno risultava essere istituita e che ha cessato l'attività quando il presidente della stessa commissione è andata in pensione. Per "poter abbattere le attuali lunghe liste d'attesa" - ha scritto l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento - s'è deciso di "istituire una nuova commissione medica composta da dirigenti medici operanti a Medicina legale e fiscale del distretto di Agrigento, prevedendo che gli stessi assicurino una seduta a settimana nella giornata di mercoledì e in orario istituzionale antimeridiano".

In via provvisoria, e in attesa dell'attivazione di specifico bando, la commissione supplementare per l'accertamento delle minorazioni e invalidità civili, dell'handicap, delle condizioni di disabilità sarà così composta: presidente Carmelo Piparo; primo componente medico titolare: Angelo Castellana; primo componente medico supplente: Francesca Terrazzino; secondo componente medico titolare: Gaetano Nobile; secondo componente medico supplente: Antonio Fallea; assistente sociale titolare: Franca Rita Battaglia; assistente sociale supplente: Giovanna D'Affronto; componente Anmic titolare: Giovanni Vaccaro; componente Anmic supplente: Juri Antonio De Francisci.

La commissione opererà - secondo quanto ha stabilito l'Asp - fino al 31 dicembre.