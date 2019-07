Intimidazioni Patronaggio e Vella, l'Anm: "Escalation prevedibile che preoccupa"

Sono "gesti vili che seguono di pochi giorni il dileggio e le minacce che già abbiamo denunciato, in un'escalation purtroppo prevedibile che preoccupa e che comunque, siamo certi, non fermerà l'azione della magistratura. Rinnoviamo con forza l'auspicio che chi opera nello Stato per primo concorra a rinsaldare l'unità e la fiducia nelle Istituzioni, astenendosi da atti o parole che alimentano le divisioni e delegittimano l'azione della magistratura". Lo scrive - rinnovando "vicinanza e solidarietà a Luigi Patronaggio e Alessandra Vella, ancora una volta, vittime di atti intimidatori compiuti a causa dell'adempimento del loro dovere di magistrati" - l'associazione nazionale magistrati.