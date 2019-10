In auto senza assicurazione, 52enne insulta e minaccia i poliziotti: denunciata

Viene fermata, per un controllo, dai poliziotti della sezione Volanti e, ancor prima di scendere dalla macchina, comincia ad insultarli e a minacciarli. E’ accaduto in via Passeggiata archeologica dove, alla fine, gli agenti hanno identificato la cinquantaduenne agrigentina e l’hanno denunciata, alla Procura, per le ipotesi di reato di minacce e resistenza a pubblico ufficiale, ma anche perché s’è rifiutata di sottoporsi all’esame dell’etilometro.

I poliziotti erano impegnati in un ordinario servizio di controllo lungo la Passeggiata archeologica quando il sistema “Mercurio”, all’improvviso, ha evidenziato che quell’auto che stava per transitare era senza assicurazione. Gli agenti hanno naturalmente subito provveduto a fermare l’automobilista. Ma la donna è andata in escandescenze e ha – stando all’accusa – iniziato ad inveire, minacciare e insultare i poliziotti. Agenti che hanno ritenuto che potesse essere ubriaca, ma la 52enne non ha voluto saperne di sottoporsi all’etilometro. Le è stata elevata la multa – da 800 e passa euro - anche per la mancata copertura assicurativa.