Infiltrazioni d'acqua in un condominio, Comune trascinato in tribunale

Infiltrazioni d'acqua - e danni - in un condominio di via Dante ad Agrigento. Il Municipio è stato citato in giudizio, dinanzi al tribunale della città dei Templi, proprio dallo stesso condominio che chiede di "dichiarare che le infiltrazioni d'acqua sono da attribuirsi alla responsabilità del Comune in quanto provenienti dal parcheggio pluripiano che si trova a monte dello stabile; di ordinare all'ente di mettere in opera tutti gli interventi necessari a risolvere il problema delle infiltrazioni e di condannarlo al pagamento del risarcimento dei danni causati per un importo di 162.258 euro, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria". L'udienza si terrà giorno 27.

Il sindaco Lillo Firetto ha autorizzato la costituzione in giudizio del Municipio per resistere alle pretese. E' stato nominato per la difesa e la rappresentanza dell'ente, l'avvocato Rita Salvago.