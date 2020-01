La morte del 19enne Enzo Rigoli, sentiti in aula i due infermieri

Ieri sono stati sentiti gli infermieri impegnati nella drammatica notte in cui tentarono di salvare Vincenzo Rigoli, il 19enne coinvolto - in contrada Gasena - in un incidente stradale. Era il 17 dicembre del 2017. Gli infermieri, in aula, hanno confermato quanto da sempre sostenuto. E' alle battute finali - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - il processo d'appello a carico dell'ex primario di Chirurgia dell'ospedale "San Giovanni di Dio": Salvatore Napolitano che adesso è in pensione e del medico dello stesso reparto Sergio Sutera Sardo. I due medici, difesi dall'avvocato Giusy Katiuscia Amato, in primo grado, erano stati assolti.