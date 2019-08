Incidente in viale Porta di Mare: due feriti in ospedale, uno verrà denunciato

Sono due le persone che sono rimaste ferite - ed entrambe sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento - dopo un incidente stradale che si è verificato in viale Porta di Mare, fra Agrigento e Favara. A sbattere, per cause che sono ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della tenenza di Favara, sono state una Mercedes e una Fiat Grande Punto.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della tenenza cittadina e un'autoambulanza del 118 che ha trasferito all'ospedale "San Giovanni di Dio" le due persone rimaste ferite. Una, a quanto pare, è ha riportato ferite abbastanza gravi. Non è però in pericolo di vita.

I carabinieri della tenenza di Favara, oltre a ricostruire la dinamica dell'incidente: la Fiat Grande Punto dopo l'impatto è finita fuori strada, hanno accertato che uno degli automobilisti guidava senza patente. Quest'ultimo verrà dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento.