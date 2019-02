Incendiata una Vespa, era stata rubata? E' mistero: aperta un'inchiesta

E’ stata rubata e portata fino a Villaseta dove, nei pressi del Parco del Mediterraneo, è stata incendiata? O proprio in quel punto è accaduto qualche cosa? Sono questi gli interrogativi che, già dalla notte fra sabato e domenica, continuavano a porsi i carabinieri di Agrigento. Una Vespa Piaggio è stata data alle fiamme.

Sul posto, una volta incamerato l’allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale e i militari dell’Arma. Accanto al mezzo, né nei pressi non c’era – contrariamente a quanto avviene nei casi di roghi di autovetture o ciclomotori - nessuno. Non c’era il proprietario o chi per lui. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento l’incendio. Fiamme senza ombra di dubbio dolose.

I carabinieri hanno subito avviato le indagini. Non si sa – o almeno questo trapelava ieri dal fitto riserbo investigativo – di chi sia la Vespa. Pare che sia la targa che il telaio siano andati inceneriti e questo, appunto, dovrebbe rendere complicato risalire al proprietario. La due ruote è stata forse utilizzata per commettere qualche atto criminale? Anche su questo, ieri, i carabinieri si interrogavano, cercando di capire, naturalmente, se e cosa sia accaduto, nelle ore immediatamente precedenti al rogo, ad ampio raggio. Ci vorrà del tempo. Così almeno sembra.