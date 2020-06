Inferno di fuoco in un magazzino: pompieri e carabinieri evacuano un palazzo

Scoppia un incendio all'interno di un magazzino di via Unità d'Italiia e vigili del fuoco e carabinieri, in via precauzionale, evacuano un palazzo.

Come prima cosa - visto che le fiamme erano altissime: avvolgevano di fatto lo stabile - per garantire l'incolumità di tutti gli abitanti, soccorritori e forze dell'ordine hanno consentito a tutti di uscire dalle proprie abitazioni e di mettersi al sicuro. Tante famiglie, al momento, sono in strada. In contemporanea, le squadre dei pompieri sono già, idranti alla mano, al lavoro per cercare di circoscrivere le alte fiamme.

Ci sarebbe almeno un mezzo (un furgone) danneggiato, e anche pesantemente, dall'incendio.

La concessionaria attigua, sempre in via precauzionale, ha evacuato il parco auto e l'officina.

In via Unità d'Italiia, nel quartiere di Fontanelle, è sopraggiunta - sempre in via precauzionale un'autoambulanza del 118. Sono ore di ansia e grande preoccupazione, ma anche di rabbia, per i residenti del palazzo.

(IN AGGIORNAMENTO)