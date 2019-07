Scoppia un incendio in una rivendita di frutta: è mistero sulle cause

Veniva utilizzata come rivendita di frutta e verdura. La baracca, sistemata al viale Emporium: tra il Villaggio Peruzzo e San Leone, nella notte fra mercoledì e ieri, è andata quasi completamente distrutta a causa di un incendio. Un rogo dalla natura – così appariva anche ieri mattina – ancora sconosciuta. Erano le 3,30 circa quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta raccoglievano l’Sos e subito si precipitavano sul posto.

Idranti alla mano cercavano di salvare il salvabile. La struttura, al cui interno si trovavano attrezzature e vari prodotti, è andata quasi tutta distrutta. Sul posto, anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti, quando i pompieri sono riusciti ad avere la meglio e a domare le fiamme, si sono occupati – assieme ai vigili del fuoco – del sopralluogo necessario a chiarire cosa effettivamente avesse innescato la scintilla iniziale. Non è risultato essere chiaro, non risultava esserlo nemmeno ieri mattina. Resta in piedi anche l’ipotesi del cortocircuito.