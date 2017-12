Prende l'auto per andare al lavoro e divampano le fiamme, accorrono i pompieri

Prende l'auto - una Nissan Qashqai - per andare al lavoro e la vettura, dopo pochi metri di marcia, inizia a fare fumo e fiamme. E' accaduto, all'alba di ieri, in via Venezuela ad Agrigento. Lanciato l'allarme, sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta e i poliziotti della sezione "Volanti".

I pompieri, idranti alla mano, hanno immediatamente fronteggiato la fiammata, salvando - di fatto - il suv -, mentre gli agenti della sezione "Volanti" hanno accertato che quanto è avvenuto, in via Venezuela, ha avuto una origine squisitamente accidentale. Nessun dubbio, non questa volta, almeno sulla matrice del rogo.