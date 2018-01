Imu 2012, evasi oltre 5 milioni di euro: 11.978 gli avvisi inviati

La "guerra" contro l'evasione fiscale non si ferma. Il Comune di Agrigento, cercando di recuperare quanto i contribuenti non hanno versato, è riuscito ad accertare - e il dato è decisamente inquietante - che l'Imu del 2012 evasa è complessivamente di ben 5.220.750 euro. La somma accertata, che viene data in "entrata" nel bilancio di previsione 2017/2019, è composta da 4.145.569 euro di Imu per fabbricati e 1.075.181 euro per aree fabbricabili.

Nelle ultime settimane, anche per evitare la prescrizione, sono stati spediti ben 10.900 avvisi per l'Imu 2012 per i fabbricati e 1.078 avvisi per le aree fabbricabili. Di fatto, avvisi di questo genere sono arrivati nelle case di 11.978 agrigentini.

Dal settore servizi finanziari di palazzo dei Giganti, di cui è dirigente Giovanni Mantione, si sono, naturalmente, riservati di procedere ad un ulteriore aggiornamento dell'accertamento a seguito dell'eventuale adozione di provvedimenti di rettifica o di annullamento degli avvisi di accertamento stessi.