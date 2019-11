"Vendeva abusivamente cover per cellulari": scatta il maxi sequestro

Vendeva cover per cellulari al viale Della Vittoria. La sua presenza, quale commerciante ambulante abusivo, non è sfuggita ai militari della Guardia di finanza della compagnia di Agrigento. Gli uomini delle Fiamme Gialle sono riusciti a bloccare il senegalese che “esercitava abusivamente il commercio su aree pubbliche” e gli hanno sequestrato tutta la merce che aveva piazzato su un’improvvisata bancarella: ben 261 cover per telefoni cellulari.

Appena alla fine dello scorso mese, sempre al viale Della Vittoria e sempre la Guardia di finanza aveva pizzicato due commercianti ambulanti, originari del Bangladesh, e aveva sequestrato loro – durante il blitz – 600 pezzi di accessori per telefonia, molti dei quali contraffatti.