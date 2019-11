Immigrato si suicida davanti al pronto soccorso, aperta un'indagine interna all'ospedale

Un extracomunitario di 32 anni è stato rinvenuto privo di vita nella zona esterna alla camera calda del pronto soccorso, impiccato in prossimità dell’area in cui stazionano le ambulanze. L’uomo, di nazionalità marocchina e ospite di una comunità di Favara, era giunto in ospedale attraverso il servizio di 118 alcuni minuti dopo la mezzanotte. Dopo le operazioni di triage, al paziente era stato assegnato un codice "verde" - hanno ricostruito dall'azienda sanitaria provinciale - ed era stato invitato ad accomodarsi nella sala d’aspetto interna per la successiva visita dei medici. Ma alle chiamate dei sanitari, dopo circa una mezz’ora dall’accettazione, il giovane non ha risposto e non era presente nella hall d’attesa. Il corpo è stato ritrovato all'esterno, senza più vita. Sul posto, sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che hanno anche acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza. I filmati hanno, appunto, confermato che s'è trattato di un suicidio. Sul posto, anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Il direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giorgio Giulio Santonocito, ha già avviato un’indagine conoscitiva interna per verificare il susseguirsi dei fatti. Santonocito ha espresso amarezza e un profondo cordoglio per quanto verificatosi. "I ristretti tempi degli avvenimenti non hanno purtroppo consentito - concludono dall'Asp - l’eventuale chiamata al medico psichiatra reperibile".