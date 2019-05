Immigrati contro i poliziotti: "Ti ammazzo", bloccati e denunciati 2 giovani

Calci e pugni, ma anche esplicite minacce di morte ed insulti, ai poliziotti. Agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che, nella tarda serata di giovedì, altro non volevano fare che controllare quei due immigrati – due giovani originari del Gambia – che risultavano essere delle loro vecchie conoscenze. I due extracomunitari si trovavano in via Empedocle, a pochi passi di distanza dalla centrale dello spaccio di sostanze stupefacenti. Avrebbe dovuto, dunque, essere un ordinario controllo di presenze ritenute sospette. Ma all’avvicinarsi dei due poliziotti, che hanno chiesto i documenti di riconoscimento, i due immigrati si sono immediatamente scagliati contro gli agenti.

“Ti ammazzo”, questo il grido degli extracomunitari rivolto verso i poliziotti. I due rappresentanti delle forze dell’ordine, oggettivamente, si sono trovati in gran difficoltà per provare a fermare la furia dei giovani del Gambia. Ad accorgersi delle difficoltà degli agenti è stato un agrigentino che stava transitando lungo la via Empedocle. Un uomo che, senza esitare, ha immediatamente composto il 113 ed ha spiegato cosa stava accadendo. Dalla centrale operativa della polizia di Stato è stata, dunque, mandata, a rinforzo, un’altra pattuglia. In quattro, i poliziotti sono riusciti a fermare i due immigrati e a trasferirli alla caserma “Anghelone” di via Crispi. Gli extracomunitari, seppur ancora in escandescenze, sono stati identificati – si tratta di J. B. di 21 anni e S. E. di 18 anni – ed entrambi sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovranno, adesso, rispondere delle ipotesi di reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.