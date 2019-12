Processione e pontificale dell'Immacolata, ecco come cambia la viabilità

Come da tradizione, i vigili del fuoco deporranno ai piedi dell’Immacolata Concezione, a Porta di Ponte, l’omaggio floreale. Poi, alla basilica dell’Immacolata con il solenne pontificale dell’arcivescovo Francesco Montenegro si “apriranno” i riti di Natale. La polizia municipale di Agrigento per garantire l’ordine durante la processione del simulacro di Maria Immacolata ha firmato l’ordinanza che rivoluziona la circolazione stradale di domenica in via Pirandello, viale Della Vittoria, piazza Marconi, piazzale Aldo Moro, via Atenea, via Porcello, via Gamez, salita Cognata, via San Girolamo, via Plebis Rea e via Duomo. Un'ordinanza che oltre a domenica sarà valida anche il 14.

Divieto di sosta, con rimozione e chiusura al transito veicolare, domenica 8, a partire dalle 7 e fino a cessate esigenze, in via Pirandello, nel tratto che va dall'intersezione con piazza San Pietro fino alla basilica; al viale Della Vittoria, a partire dalle ore 14, su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto che va dall'intersezione con piazza Marconi fino all'intersezione con salita Coniglio. L'obiettivo è, naturalmente, consentire in tutta sicurezza lo svolgimento della processione. Divieto di sosta, con rimozione, a partire dalle ore 14, nelle vie Porcello, Gamez e salita Cognata; sempre dalle ore 14 nelle vie San Girolamo e Duomo: lato destro del senso di marcia fino alla chiesa di Sant’Alfonso e in via Atenea sempre a partire dalle ore 14 e fino a cessate esigenze connesse all’attraversamento della processione. La circolazione sarà momentaneamente sospesa, per tutte le categorie di veicoli, dalle 15,30, in piazza Marconi, piazzale Aldo Moro e piazze Vittorio Emanuele e piazza Plebis Rea. Chiusura, naturalmente, prevista per garantire la processione religiosa. Per sabato 14, invece, è previsto, dalle ore 14, il divieto di sosta con rimozione in via Duomo, lato destro del senso di marcia per piazza Don Minzoni e divieto di circolazione dalle 14 fino a cessato bisogno. Stesse imposizioni, a partire dalle 14, nelle vie Bac Bac e Matteotti su ambo i lati e, sempre dalle ore 14, nelle vie Atenea e Pirandello. Sospensione momentanea della circolazione, a partire dalle 16, in via Atenea, intersezione via Amendola; piazze Aldo Moro, Vittorio Emanuele e Marconi.