Trova una iguana sul tetto della propria villetta, accorrono i pompieri: rettile recuperato

Quando lo ha visto prima sul tetto e poi su un muretto della sua villa, non riusciva a credere ai propri occhi. Quella lucertola era un po' troppo cresciuta! Anzi, non era affatto un lucertolone, ma una iguana. L'agrigentino non ha avuto dubbi sul da farsi: ha chiamato il comando provinciale dei vigili del fuoco. E pochi minuti dopo, i pompieri erano già in via Salvatore Carnevale: nel quartiere commerciale del Villaggio Mosè. Senza non troppe difficoltà, i pompieri hanno recuperato il rettile di circa 50 centimetri e l'hanno subito consegnato ad un veterinario che è stato fatto intervenire sul posto.

Le iguane sono proprie del Sudamerica: vivono infatti nella fascia che va dal Messico meridionale fino al Brasile centrale, al Paraguay, alle Galapagos, alla Bolivia ed ai Caraibi. Appare scontato naturalmente che il rettile, cresciuto verosimilmente in cattività, sia scappato da qualche abitazione della zona. Intanto, è stato consegnato ad un veterinario. Poi non è escluso che si proverà a rintracciare il proprietario.