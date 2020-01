L'hashish spiaggiato, appena 4 i chili ritrovati: l'Arma setaccia tutto il litorale

I carabinieri, per l’intera giornata di ieri: fino al calar del sole, hanno rastrellato l’intera costa di Agrigento. I 50 pezzi di hashish ritrovati e sequestrati - per complessivi poco meno di 4 chili - potrebbero far parte di un “carico” ben più consistente. Del resto, tutti i ritrovamenti che si sono registrati sia nell’Agrigentino che nel Trapanese e nel Messinese hanno dimostrato che in quegli scatoloni venivano stipati da 30 fino ad oltre 40 chili, in un’unica soluzione.

Il rastrellamento dei carabinieri, per quanto capillare e meticoloso, non ha portato a niente. Non è escluso, naturalmente, che anche oggi i militari tornino a controllare. Ma non per forza gli eventuali altri panetti potrebbero finire con lo spiaggiarsi.

Nessuno scatolone, più o meno integro, ricolmo di hashish. Nessuna consegna andata male. Questa volta, ieri mattina per la precisione, i panetti di hashish sono stati restituiti dal mare e dalle sue correnti e si sono spiaggiati sull’arenile di San Leone.

