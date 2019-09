"Passeggiano con in tasca due tocchetti di hashish": nei guai due 16enni

Stavano percorrendo la strada antistante alla Questura quando, alla vista dei poliziotti, hanno accelerato il passo. Un comportamento che ha fatto, inevitabilmente, insospettire gli agenti. Poliziotti della sezione Volanti che, naturalmente, hanno subito fatto scattare il controllo. Durante la perquisizione, i due adolescenti – entrambi di appena 16 anni – sono stati trovati in possesso di due tocchetti di hashish. “Roba” che verosimilmente avrebbe dovuto essere consumata da lì a poco, magari anche in compagnia di altri coetanei.

I due minorenni sono stati, subito, identificati e segnalati, alla Prefettura di Agrigento, quali consumatori abituali di stupefacenti. L’hashish è stato naturalmente posto sotto sequestro. Adesso, i minorenni verranno invitati – dalla Prefettura appunto – a seguire un mirato percorso per evitare che possano tornare a consumare sostanze stupefacenti. Accade sempre più spesso, e l’allarme in merito è stato lanciato da tempo, che degli adolescenti, o comunque dei minorenni, vengano trovati in possesso di marijuana o hashish: sostanze che erano e rimangono illegali.