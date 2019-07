Ubriaco non si ferma all'Alt, bloccato dopo un inseguimento: sanzionato per le bestemmie

Uno è stato denunciato dopo un pericoloso inseguimento. L'altra - una ventottenne - durante un ordinario controllo. I poliziotti della Stradale, che sono coordinati dal vice questore Andrea Morreale, non mollano la presa e sistematicamente, specie durante il week end, cercano di prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera".

Proprio durante il fine settimana è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, un ventinovenne agrigentino: T. G. per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il giovane è stato trovato dai poliziotti della Stradale con un valore di 0,89 g/l. Il ragazzo non si è fermato all’Alt intimatogli dagli agenti di pattuglia. E' scattato, dunque, un pericoloso inseguimento, al margine del quale è stato bloccato. Il giovane è stato sanzionato per bestemmie e velocità non commisurata.

Ieri, una ventottenne, M. I. di Agrigento, è stata denunciata sempre per guida in stato di ebbrezza. Il tasso riscontrato era di 1.01 g/l.