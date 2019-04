"Guidavano dopo aver alzato il gomito", due denunce per stato d'ebbrezza

I carabinieri - per evitare che si determinassero gravi incidenti stradali o stragi - hanno realizzato, nel giorno della festa della Liberazione, numerosi controlli alla circolazione stradale. Due le persone che sono state denunciate, alla Procura, per guida in stato d’ebbrezza. E ad entrambi è stata ritirata la patente.

A San Leone è stato denunciato un ventitreenne di Canicattì perché trovato al volante dell’auto nonostante avesse bevuto. Stesso tipo di denuncia, anche a Santa Margherita Belice, per un agricoltore romeno di 35 anni. In entrambi i casi, i carabinieri, oltre alla denuncia penale hanno applicato la sanzione accessoria dell’immediato ritiro delle patenti di guida.