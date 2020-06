Dal Libero consorzio alla Corte dei conti, Giuseppe Vella diventa magistrato contabile

Giuseppe Vella, già segretario generale del Libero consorzio di Agrigento e oggi impegnato nel medesimo ruolo presso la Città Metropolitana di Palermo, ricoprirà l'incarico di magistrato contabile dopo aver superamento il concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel luglio del 2018.

“Desidero esprimere grande apprezzamento a Giuseppe Vella per la straordinaria professionalità e per il costante impegno in tutte le attività dispiegate durante il suo incarico - ha commentato il sindaco Orlando -. Mi preme sottolineare i positivi risultati conseguiti nel rafforzamento delle strutture, della organizzazione e della efficienza della Città metropolitana"

Vella è stato a capo dell'ex Provincia di Agrigento fino a metà 2018, quando venne scelto appunto da Orlando come segretario generale del capoluogo di Regione.